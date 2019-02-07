2019-02-07T04:47:59+03:00
Спорт

Первенство СФО по греко-римской борьбе: у спортсменов Иркутской области 4 медали

Спортсмены выступали в 12 весовых категориях
Мария КНЯЗЕВА
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У Павла Уколова - серебряная медаль. Фото: Минспорта Иркутской областиУ Павла Уколова - серебряная медаль. Фото: Минспорта Иркутской области
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Первенство Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей завершилось накануне в Абакане. Приехали на соревнования более 200 спортсменов из Томской, Омской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Алтай и Хакасия. Борцам из Иркутской области удалось завоевать 4 медали.

- Павел Уколов, выступавший в весе до 45 кг выиграл серебрянную медаль, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Также в копилке Приангарья 3 бронзы.

Медали завоевали Максим Жижин в весовой категории до 55 кг, в весе до 71 кг Вадим Степанов и Матвей Черниговский. Он выступал в дисциплине до 110 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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