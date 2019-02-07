2019-02-07T05:36:00+03:00
Общество

Фестиваль ледовых скульптур на Байкале: 23 февраля- футбольный матч, 2 марта - праздничное открытие

Праздник пройдет в поселке Листвянка
Мария КНЯЗЕВА
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Фестиваль ледовых скульптур на Байкале: 2 марта - праздничное открытиеФестиваль ледовых скульптур на Байкале: 2 марта - праздничное открытиеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Открытие фестиваля ледовых скульптур на Байкале, как и намечено, состоится ко Дню защитников Отечества – 23 февраля. С этого дня городок будет открыт для посетителей. В 13.00 на льду священного озера пройдет первый в истории футбольный матч. Обслуживать игру будет арбитр премьер-лиги Роман Галимов. А торжественный праздник по случаю фестиваля пройдет 2 марта.

- Гости в полной мере получат эмоции первого выходного дня весны - праздничное настроение и Солнце – гарантируем, - говорят организаторы.

В программе события – викторины, конкурсы, выступления творческих коллективов. Для всех желающих пройдут мастер-классы, сибиряки узнают, как вырезать скульптуры изо льда. Завершится праздник праздничным салютом.

Напомним, темой ледового городка в этом году выбрана Вселенная. Каток будет сделан в форме Солнца, а вокруг него будут расположены планеты. Впервые в истории фестиваля фигуры будут цветными. Подробности.

Праздник в ледовом городке пройдет и 8 марта - к Международному женскому дню. В этом году организаторы сделали две отдельных горки: одна - для тюбов, одна - для ледянок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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