2019-02-07T07:34:05+03:00
Общество

Жителя Усть-Кута трижды поймали пьяным за рулем

Его приговорили к 1 году лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жителя Усть-Кута трижды поймали пьяным за рулем.Жителя Усть-Кута трижды поймали пьяным за рулем.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Усть-Куте инспекторы ГИБДД трижды ловили одного и того же нетрезвого водителя. Житель Усть-Кута не смог преодолеть тягу к спиртному даже под угрозой попасть за решетку.

Впервые попавшись пьяным еще осенью, мужчина успел еще дважды сесть пьяным за руль, пока шло разбирательство по первому делу.

- Его приговорили к 1 году лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – И лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев.

Такое решение суда возмутило жителя Усть-Кута и она подал жалобу, но она была отклонена и решение вступила в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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