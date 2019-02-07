Жителя Усть-Кута трижды поймали пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 07:34 2019-02-07T07:34:05+03:00

Его приговорили к 1 году лишения свободы

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В Усть-Куте инспекторы ГИБДД трижды ловили одного и того же нетрезвого водителя. Житель Усть-Кута не смог преодолеть тягу к спиртному даже под угрозой попасть за решетку.

Впервые попавшись пьяным еще осенью, мужчина успел еще дважды сесть пьяным за руль, пока шло разбирательство по первому делу.

- Его приговорили к 1 году лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – И лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев.

Такое решение суда возмутило жителя Усть-Кута и она подал жалобу, но она была отклонена и решение вступила в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU