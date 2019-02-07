Жителя Усть-Кута трижды поймали пьяным за рулем
В Усть-Куте инспекторы ГИБДД трижды ловили одного и того же нетрезвого водителя. Житель Усть-Кута не смог преодолеть тягу к спиртному даже под угрозой попасть за решетку.
Впервые попавшись пьяным еще осенью, мужчина успел еще дважды сесть пьяным за руль, пока шло разбирательство по первому делу.
- Его приговорили к 1 году лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – И лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев.
Такое решение суда возмутило жителя Усть-Кута и она подал жалобу, но она была отклонена и решение вступила в законную силу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сибиряка, перевозившего 10 килограммов наркотиков, осудили на 4 года. 40-летнего мужчину задержали в Братске. Подробнее.
Молодых людей, пропавших в Усть-Куте, нашли погибшими. Их тела обнаружили в автомобиле. Подробнее.
В Ангарске водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП. Полицейские смогли установить его личность и задержать. Подробнее.
ИСТОЧНИК KP.RU