2019-02-07T08:09:08+03:00
Здоровье

Карантин по гриппу и ОРВИ 2019: в Иркутском районе школы останутся закрытыми до 12 февраля

Вынужденные каникулы по гриппу и ОРВИ в Иркутском районе 2019 продлили еще на одну неделю
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Карантин по гриппу и ОРВИ 2019: в Иркутском районе школы останутся закрытыми до 12 февраля.Карантин по гриппу и ОРВИ 2019: в Иркутском районе школы останутся закрытыми до 12 февраля.Фото: Гульнара АХМАДУЛЛИНА
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В школах Иркутского района продолжает действовать карантин, введенный 1 февраля. Управление образования приняло решение о его продлении до 12 февраля.

- Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учеников, школы останутся закрытыми до 12 февраля. – сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района. – В образовательных учреждениях отменены все массовые мероприятия.

В управлении образования отметили, что вынужденные ограничения не повлияют на итоговую аттестацию. На время карантина школьники дистанционно получают задания от учителей. Восполнять пропущенные уроки за счет каникул не будут. Кстати, из-за карантина по гриппу и ОРВИ 2019 в Иркутске школы приступят к занятиям 13 ферваля.

По информации Иркутской районной больницы порог заболеваемости по гриппу и ОРВИ был превышен на 20% и остается на прежнем уровне. Медики напоминают, не стоит заниматься самолечением и при первых симптомах необходимо вызвать врача на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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