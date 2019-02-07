2019-02-07T08:20:07+03:00
Общество

«Тотальный диктант»-2019: в Иркутске стартуют бесплатные курсы русского языка

Любой желающий может записаться на проект «Русский по пятницам»
Мария ЕВСТРАТОВА
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«Тотальный диктант» 2019: в Иркутске стартуют бесплатные курсы русского языка«Тотальный диктант» 2019: в Иркутске стартуют бесплатные курсы русского языкаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Проект «Русский по пятницам» снова в Иркутске! Это акция для тех, кто хочет подготовиться к Тотальному диктанту» или просто повысить уровень своей грамотности. Занятия начнутся с 8 февраля и продлятся до апреля. Итак, на том же месте в тот же час. Все желающих вне зависимости от возраста и социального статуса ждут каждую пятницу в 18.30, в институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. Предварительная запись не требуется. Присоединиться к группе можно в любой момент. Продолжительность каждого 80 минут. Что важно уроки для иркутян совершенно бесплатные. А говорить и писать правильно всех желающих будет доктор филологических наук, председатель экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Иркутске Людмила Горбунова. Лекции

Напомним, «Тотальный диктант» пройдет в Иркутске в 16 раз.

- В прошлом году акция объединила 2000 иркутян, - сообщают организаторы. - Благодаря чему столица Восточной Сибири попала в топ-10 городов по рекордному количеству участников.

А теперь немного подробностей о предстоящей акции: автором текста «Тотального диктанта»-2019 стал российский писатель и литературный критик Павел Басинский. Акция пройдет 13 апреля, в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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