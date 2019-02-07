Вооруженный ножом иркутянин ограбил продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-07T10:24:48+03:00

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В Иркутске по горячим следам раскрыли разбойное нападение на продуктовый магазин. В павильон на улице Крымская ворвался мужчина и угрожая продавцу ножом похитил дневную выручку. После того как налетчик ушел, испуганная женщина вызвала охрану, но нападавший уже успел скрыться.

Прибывшие на место происшествия полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, которые засняли момент ограбления, так они смогли выйти на след сбежавшего мужчины.

- Им оказался 41-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В прошлом он уже был судим.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Разбой», на время расследования иркутянина поместили в изолятор.

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ИСТОЧНИК KP.RU