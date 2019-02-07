2019-02-07T11:31:17+03:00
Общество

За убийство двух косуль улан-удэнец выплатил штраф в 120 тысяч рублей

Мужчина охотился без разрешения
Мария ЕВСТРАТОВА
Поделиться:
За убийство двух косуль улан-удэнец выплатил штраф в 120 тысяч рублей.За убийство двух косуль улан-удэнец выплатил штраф в 120 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Житель Улан-Удэ в свое свободное время решил отдохнуть на свежем воздухе и отправился поохотиться. Не остановило 53-летнего мужчину даже то, что никакого разрешения на охоту у него не было. Поход за добычей оказался удачным. Сибиряк добыл две сибирские косули. Но донести добычу до дома не успел. Браконьера с поличным поймали местные лесники и сдали его полиции.

Позже подсчитали и ущерб, который нанес государству горе-охотник. Двух убитых косуль оценили в 120 тысяч рублей. Именно на такую сумму суд оштрафовал браконьера.

- Выплачивать штраф мужчина должен был со своей зарплаты, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии. – Но делать этого не торопился, поэтому теперь ему придется заплатить исполнительский сбор в 5291 рубль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ангарска отсудил 161 тысячу рублей за упавшее на его автомобиль дерево. К счастью, никто из находившихся в машине людей не пострадал. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Каждому покупателю "КП" 19 и 20 февраля - пакетик семян в подарок
Пытались замести следы: на пожаре в Братске нашли тело убитого мужчины
Подарки ко Дню Святого Валентина: соберите коллекцию из трех подвесок
Вооруженный ножом иркутянин ограбил продуктовый магазин
27 дворов благоустроят в Октябрьском районе Иркутска в 2019 году
«Тотальный диктант»-2019: в Иркутске стартуют бесплатные курсы русского языка
Карантин по гриппу и ОРВИ 2019: в Иркутском районе школы останутся закрытыми до 12 февраля
Жителя Усть-Кута трижды поймали пьяным за рулем
Житель Ангарска отсудил 161 тысячу рублей за упавшее на его автомобиль дерево
Первые двести работ заявлены на конкурс «Ростелекома» для журналистов и блогеров
Фестиваль ледовых скульптур на Байкале: 23 февраля- футбольный матч, 2 марта - праздничное открытие
Первенство СФО по греко-римской борьбе: у спортсменов Иркутской области 4 медали
Организатора «черных лесорубов» в Иркутске приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Чемпионат России по волейболу: «Ангара» из Иркутска обыграла «Олимп-2» из Новосибирска
Литературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом» пройдут в Иркутске
«Байкал-Энергия» обыграла красногорский «Зоркий»
Прогноз погоды в Иркутске: 7 февраля днем -24, по до -37
В Иркутске поймали девушку, которая возле банкомата украла конверт с деньгами
Под Иркутском в приюте для животных произошел пожар
В Иркутской области сортировкой мусора могут заняться заключенные
Делегация Совета Федерации работает в Иркутской области
Сибиряка, перевозившего 10 килограммов наркотиков, осудили на 4 года
Для восстановления теплоснабжения в поселке Юрты Тайшетского района привезли тепловые пушки
Более 150 тысяч рублей украли интернет-мошенники у жителей Иркутской области