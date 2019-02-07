СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-07T11:31:17+03:00

За убийство двух косуль улан-удэнец выплатил штраф в 120 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Житель Улан-Удэ в свое свободное время решил отдохнуть на свежем воздухе и отправился поохотиться. Не остановило 53-летнего мужчину даже то, что никакого разрешения на охоту у него не было. Поход за добычей оказался удачным. Сибиряк добыл две сибирские косули. Но донести добычу до дома не успел. Браконьера с поличным поймали местные лесники и сдали его полиции.

Позже подсчитали и ущерб, который нанес государству горе-охотник. Двух убитых косуль оценили в 120 тысяч рублей. Именно на такую сумму суд оштрафовал браконьера.

- Выплачивать штраф мужчина должен был со своей зарплаты, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии. – Но делать этого не торопился, поэтому теперь ему придется заплатить исполнительский сбор в 5291 рубль.

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ИСТОЧНИК KP.RU