2019-02-07T12:14:51+03:00
Происшествия

Пытались замести следы: на пожаре в Братске нашли тело убитого мужчины

Подозреваемый уже задержан
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пытались замести следы: на пожаре в Братске нашли тело убитого мужчины.Пытались замести следы: на пожаре в Братске нашли тело убитого мужчины.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В пожарную службу Братска поступил сигнал о том, что горит частный дом в Падунском районе. После тушения спасатели обнаружили тело 39-летнего погибшего хозяина помещения. По результатам экспертизы выяснилось, что мужчина погиб не без посторонней помощи.

Полицейские, опросив возможных свидетелей, вышли на след убийцы и задержали его. Им оказался ранее судимый 48-летний местный житель.

- На допросе он рассказал, что между ними произошел конфликт, мужчина в ярости схватил нож и несколько раз ударил им своего приятеля, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Пытаясь скрыть преступление, он инсценировал пожар и скрылся.

Сыщики выясняют все детали случившегося. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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