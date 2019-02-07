Сергей Сокол: расходы на бесплатные тест-полоски для больных диабетом необходимо предусмотреть в бюджете

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-07T13:01:13+03:00

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Старт важному проекту дан в 2017 году при участии Корпорации развития Иркутской области. Сейчас производство тест-полосок для определения сахара в крови по корейской технологии идет в тестовом режиме. Как только завершится процесс сертификации полосок в России, начнется выпуск продукции. Предполагается, что это случится уже этой весной.

Завод посетили спикер и депутаты ЗакСобрания Иркутской области.

- Больные диабетом в регионе должны быть обеспечены бесплатными тест-полосками, - отметил Сергей Сокол. - Для людей это существенная статья расходов, и мы должны рассмотреть возможность их финансирования из регионального бюджета. Подобная практика есть как минимум в половине субъектов Российской Федерации, в Приангарье же больные покупают эти тесты за свой счет.

Кстати, мощности завода позволяют обеспечить тест-полосками не только нуждающихся в Иркутской области, но и закрыть как минимум треть общероссийской потребности в этих средствах диагностики. Предварительно, цена вопроса – около 200 млн рублей, что соответствует возможностям бюджета региона.

ИСТОЧНИК KP.RU