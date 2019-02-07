2019-02-07T13:35:36+03:00
Происшествия

Интернет-мошенник обманули иркутянина на 285 тысяч рублей

Неудачная покупка по объявлению в Сети обошлась в круглую сумму
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Интернет-мошенник обманули иркутянина на 285 тысяч рублей.Интернет-мошенник обманули иркутянина на 285 тысяч рублей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жулики не перестают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку аферистов попался 45-летний мужчина из Иркутска, работающий директором в одной из местных электросетевых компаний. Он рассказал сыщикам, что на одном из сайтов «купли-продажи» увидел предложение приобрести недорогие трансформаторы.

Продавец рассказал, что оборудование находится в Братске и его можно привезти с помощью службы доставки.

- Получив документ о погрузке товара, бизнесмен оплатил сделку и перевел 285 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Но никаких трансформаторов он не получил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сыщики выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность афериста. Известно, что номер жулика был зарегистрирован в Томске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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