2019-02-07T15:50:23+03:00
Досуг

Фильм об Александре Солженицыне покажут в краеведческом музее Иркутска 14 февраля

Выход картины приурочен к 100-летию писателя
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Фильм об Александре Солженицыне покажут в краеведческом музее Иркутска 14 февраля.Фильм об Александре Солженицыне покажут в краеведческом музее Иркутска 14 февраля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В день всех влюбленных, 14 февраля в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея на заседании «Иркутского киноклуба» покажут фильм о легендарной российском писателе Александре Солженицыне. Картину «Раскаяние. Александр Солженицын» снял режиссер Сергей Мирошниченко и был выпущен к 100-летию знаменитого русского писателя, драматурга, публициста, поэта и общественного деятеля.

- Александр Солженицын рассказывает о будущем России и мира в XXI веке, о современной литературе и о себе, - рассказали в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея. - В фильме принимают участие люди, близко знавшие Солженицына: Евгений Миронов, Александр Сокуров, Жорж Нива, Борис Морозов и самый главный его близкий друг и жена Наталия Дмитриевна Солженицына.

Это отличная возможность вспомнить любимого автора.

Начало показа в 18:30. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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