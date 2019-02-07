СЕГОДНЯ 15:52 2019-02-07T15:52:27+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 8 февраля днем в городе -25, по области до -36 Фото: Андрей КОПАЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Иркутске 8 февраля - переменная облачность. Снега не ожидается. По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -34,-36. Днем потеплеет до -23,-25.

- По области также переменная облачность, без осадков, в северных районах местами небольшой снег, в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует северо-западный, северный 3-8 м/с.

Температура в Приангарье ночью -34,-39, в пониженных формах рельефа -44,-49. Днем 8 февраля будет -23,-28, местами -31,-36. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде ожидается до -19.

Синоптики отмечают, что такие температуры не свойственны для данного времени года в Иркутской области. Они на 8-14 градусов ниже нормы. И такая аномальная погода продержится в регионе до 12 февраля. Местами в западных, центральных и южных районах до вторника сохранятся сильные морозы с минимальными температурами воздуха -40,-45, в северных и верхнеленских районах до -49.

ИСТОЧНИК KP.RU