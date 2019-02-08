Первенство России по легкой атлетике: у иркутянки – золотая медаль

СЕГОДНЯ 03:35 2019-02-08T03:35:57+03:00

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Первенство России по легкой атлетике среди юниорок до 20 лет завершилось 7 февраля в Смоленске. С победой с соревнований вернется иркутская спортсменка Ольга Родиошкина. Она завоевала золотую медаль в беге на 800 метров.

- Ольга финишировала первая с результатом 2:07,03 и выполнила норматив мастера спорта России, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Второе место заняла легкоатлетка из Тюменской области Екатерина Бакуева. Третьей к финишу пришла спортсменка из Ярославской области Анна Чернова.

Родиошкина тренируется у Ирины Беловой и Сергея Ананьева. Занимается в областной Школе высшего спортивного мастерства.

От Приангарья на соревнования также ездила Ирина Гущенец. На турнире в беге на дистанции 400 метров ей удалось выполнить норматив мастера спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU