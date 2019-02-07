СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-07T16:29:03+03:00

Закладок больше нет: супружескую пару осудили за сбыт наркотиков в Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина получил 17 лет, а женщина – 14

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Вчера, 6 февраля 2019 года в зале Иркутского областного суда приговор услышала супружеская пара. Их признали виновными в совершении преступления, сбыт наркотических средств.

- Иркутский областной суд на основании единогласного обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении супружеской пары, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области.

Суд установил, что в период с августа по декабрь 2017 года мужчина и женщина сбывали наркотики путем закладок на территории города Зимы.

Коллегия присяжных заседателей решила, что парочка не заслуживает снисхождения в наказании.

Мужа и жена услышали приговоры. Мужчина следующие 17 лет будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Его супруга 14 лет проведет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU