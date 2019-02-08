Иркутянина, угрожавшего взорвать храм Илии Пророка в Москве, арестовали

СЕГОДНЯ 04:09 2019-02-08T04:33:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Переполох в Москве устроил житель Иркутска. Он угрожал взорвать храм Илии Пророка, недалеко от станции метро «Кропоткинская» в центре столицы.

- Храм был оцеплен, - рассказали наши коллеги из «КП-Москва». – Силовики проверяли информацию.

Случилось это 5 февраля, информация не подтвердилась. Однако, мужчина был задержан и 7 февраля Таганский суд Москвы отправил дебошира под арест до 5 апреля. По сообщениям СМИ, им оказался 60-летний житель Иркутска. Его будут судить по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры».

Читайте также:

Эвакуация в школах и больницах: в Иркутске прошла волна ложных сообщений о минировании

Криминалист Николай Китаев о ложных минированиях в Иркутске: Если это не учения ФСБ, то организатора этой акции нужно искать за пределами России

ИСТОЧНИК KP.RU