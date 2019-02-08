2019-02-08T04:42:23+03:00
Наука

В Иркутском планетарии 8 февраля – премьера полнокупольного фильма про Солнце

«Солнце – наша живая звезда» с 12 числа будет в постоянном репертуаре
Мария КНЯЗЕВА
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Солнце. Фото: предоставлено Иркутским планетариемСолнце. Фото: предоставлено Иркутским планетарием
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Сегодня, 8 февраля, в звёздном зале Иркутского планетария пройдет премьера полнокупольного фильма «Солнце – наша живая звезда».

- Фильм «Солнце – наша живая звезда» произведён Европейской южной обсерваторией, - сообщает пресс-служба планетария. - Полнокупольная программа посвящена нашей главной звезде, уже четыре с половиной миллиарда лет согревающей нашу планету, и ежесекундно сжигающей 600 миллионов тонн водорода.

Посмотревшие фильм узнают, что происходит в недрах Солнца, как звезда выглядит. Начало в 19.30. После показа на вопросы зрителей ответит кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Чупраков. С 12 февраля фильм будет включён в репертуар планетария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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