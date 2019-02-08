2019-02-08T05:02:17+03:00
Спорт

Чемпионат России по волейболу: «Ангара» из Иркутска уступила команде из Омска

Счет игры 3:2
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Чемпионат России по волейболу: «Ангара» из Иркутска уступила команде из Омска. Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской областиЧемпионат России по волейболу: «Ангара» из Иркутска уступила команде из Омска. Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области
Изменить размер текста:

Пятый тур чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «Б» зоны Сибири и Дальнего Востока проходит в Барнауле. На счету иркутской «Ангары» две победы над командами «Алтай-АГАУ» из Барнаула и «Олимп-2-ЦИВС» из Новосибирской области. И вот первое поражение в череде побед.

- Третий день пятого тура чемпионата закончился проигрышем, - сообщают представители ЖВК «Ангара». – Счет игры по 5 сетам с клубом «Омь-СибГУОР» 3:2 в пользу омской команды.

Сегодня, 8 февраля, в играх перерыв. Надеемся, наши спортсменки отдохнут и наберутся сил, ведь им предстоит еще две встречи с «Забайкалкой» из Читы, и «Надеждами Хакасии» из Абакана.

Читайте также:

Музыка без границ 2019 в Иркутске: ритмы барабанов, театральные композиции и песни

Ангарский лыжный марафон 2019: регистрация на соревнование открыта

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чтобы не лишиться Мерседеса, жительница Иркутска выплатила миллион рублей
Китайский повар нелегально трудился в одном из ресторанов Иркутска
Трамвай встал на улице Тимирязева из-за отвалившегося колеса в Иркутске
В Иркутском планетарии 8 февраля – премьера полнокупольного фильма про Солнце
Из-за морозов конькобежные соревнования «Лед надежды нашей» вновь перенесены
Иркутянина, угрожавшего взорвать храм Илии Пророка в Москве, арестовали
Первенство России по легкой атлетике: у иркутянки – золотая медаль
Закладок больше нет: супружескую пару осудили за сбыт наркотиков в Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске: 8 февраля днем в городе -25, по области до -36
Фильм об Александре Солженицыне покажут в краеведческом музее Иркутска 14 февраля
Интернет-мошенник обманули иркутянина на 285 тысяч рублей
Сергей Сокол: расходы на бесплатные тест-полоски для больных диабетом необходимо предусмотреть в бюджете
Каждому покупателю "КП" 19 и 20 февраля - пакетик семян в подарок
Пытались замести следы: на пожаре в Братске нашли тело убитого мужчины
Подарки ко Дню Святого Валентина: соберите коллекцию из трех подвесок
За убийство двух косуль улан-удэнец выплатил штраф в 120 тысяч рублей
Вооруженный ножом иркутянин ограбил продуктовый магазин