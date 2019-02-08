СЕГОДНЯ 05:02 2019-02-08T05:02:17+03:00

Чемпионат России по волейболу: «Ангара» из Иркутска уступила команде из Омска. Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области

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Пятый тур чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «Б» зоны Сибири и Дальнего Востока проходит в Барнауле. На счету иркутской «Ангары» две победы над командами «Алтай-АГАУ» из Барнаула и «Олимп-2-ЦИВС» из Новосибирской области. И вот первое поражение в череде побед.

- Третий день пятого тура чемпионата закончился проигрышем, - сообщают представители ЖВК «Ангара». – Счет игры по 5 сетам с клубом «Омь-СибГУОР» 3:2 в пользу омской команды.

Сегодня, 8 февраля, в играх перерыв. Надеемся, наши спортсменки отдохнут и наберутся сил, ведь им предстоит еще две встречи с «Забайкалкой» из Читы, и «Надеждами Хакасии» из Абакана.

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ИСТОЧНИК KP.RU