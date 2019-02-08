Китайский повар нелегально трудился в одном из ресторанов Иркутска

СЕГОДНЯ 07:16 2019-02-08T07:16:31+03:00

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В Иркутске администрация одного из ресторанов приняла на работу иностранца, который не имел трудовой лицензии. Нарушения вскрылись в ходе полицейского рейда.

Предприниматель из Иркутска нанял 30-летнего гражданина Китая поваром. Как и положено он работал в форменной одежде и головном уборе, именно в таком виде его и застали полицейские, которые пришли проверить миграционное законодательство.

- У мужчины отсутствовала трудовая лицензия, - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. – В ходе заседания предприниматель заявил, что иностранец оказался на кухне случайно. Но это было опровергнуто.

По решению суда, ресторатора оштрафовали на 250 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU