2019-02-08T08:20:34+03:00
Происшествия

Главарю банды черных лесорубов из Боханского района увеличили срок за вырубку леса

Его приговорили к 6 годам лишения свободы
Мария ЕВСТРАТОВА
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Главарю банды черных лесорубов из Боханского района увеличили срок за вырубку леса.Главарю банды черных лесорубов из Боханского района увеличили срок за вырубку леса.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Боханском районе осудили "черных лесорубов" за вырубку более 380 куб.м. деревьев, которую они совершили в апреле-ноябре 2017 года.

Злоумышленников поймали, а затем забрали у них радиостанции, бензопилы, трактора МТЗ-82. Нарушители нанесли ущерб лесному фонду на 2 млн. рублей.

-Обвинитель настаивал на усилении наказания организатору и участнику преступной группы с учетом того, что оба они рецидивисты, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Областной суд приговор в отношении двух рецидивистов изменил. Срок наказания двум участникам "черных лесорубов" увеличили на полгода на каждый эпизод незаконной рубки деревьев.

Организатору группировки определили срок лишения свободы - 6 лет исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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