47 ледовых переправ открыли в Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-08T09:24:53+03:00

Два новых зимника появилось в Черемховском и Киренском районах

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В Иркутской области продолжают открывать новые ледовые переправы. В МЧС напоминают, о необходимости соблюдения правил безопасности на льду.

Для некоторых отдаленных территорий и населенных пунктов зимняя переправа, зачастую единственный способ быстро добраться до «Большой земли», чтобы получить медицинскую помощь или продукты. Так еще одна ледовая дорога появилась в районе села Лохово на реке Малая Белая.

- Также была запущенна переправа на реке Лена вблизи села Коршуново Киренского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Всего в регионе действует 47 зимников и 4 пеших перехода.

Спасатели рекомендуют перед выездом на лед убедиться в грузоподъемности переправы, отстегнуть ремни безопасности и открыть двери. Скорость автомобиля при этом не должна превышать 10 км/ч. Инспекторы МЧС предупреждают, что остановки, обгоны, рывки и развороты строго запрещены.

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ИСТОЧНИК KP.RU