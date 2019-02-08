2019-02-08T10:18:56+03:00
Общество

Приревновала бывшего: жительница Иркутской области проведет 2 года в колонии за брошенную в соперницу бутылку

Односельчане рассказали, что девушка всегда отличалась буйным нравом
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Приревновала бывшего: жительница Иркутской области проведет 2 года в колонии за брошенную в соперницу бутылку.Приревновала бывшего: жительница Иркутской области проведет 2 года в колонии за брошенную в соперницу бутылку.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вечерние посиделки с друзьями закончились сценой ревности. 28-летняя жительница села Мишелевка отдыхала в компании своих приятелей. Поздним вечером, когда запасы алкоголя подошли к концу, молодые люди не смогли купить выпивку в местных магазинах , поэтому они отправились в ближайшее кафе.

На крыльце заведения 28-летняя девушка встретила своего бывшего парня, который разговаривал со своей знакомой. Старые чувства вновь нахлынули на нетрезвую жительницу села Мишелевка и в порыве ревности она бросила недопитую стеклянную бутылку в сторону беседующей парочки.

- Удар пришелся в лоб пострадавшей, ее доставили в больницу и прооперировали, - сообщили в пресс-службе Усольского районного суда. – Подсудимая девушка, по словам свидетелей, отличалась вспыльчивым нравом. Свою вину она признала лишь частично, настаивая, что ни в кого специально не целилась.

Судья рассмотрев все обстоятельства произошедшего приговорил ревнивую сибирячку к 2 годам лишения свободы в колонии –поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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