2019-02-08T12:14:33+03:00
Общество

Ковалёв или Ковалев: Суд помог расставить все точки над «Ё» жителю Иркутска

На кону стояло два высших образования
Олег ФЕДОРОВ
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Ковалёв или Ковалев: Суд помог расставить все точки над «Ё» жителю Иркутска.Ковалёв или Ковалев: Суд помог расставить все точки над «Ё» жителю Иркутска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель Иркутской области по фамилии Ковалёв обратился в иркутский суд, чтобы доказать права на собственные дипломы. В 80-е годы прошлого века он окончил институт физической культуры и Академию МВД СССР. Но в дипломах фамилия была написана через букву «Е», как было указано в старом советском паспорте. Но в 2014 году мужчина получил новый паспорт, где значился уже как Ковалёв.

Казалось бы, ерунда! Но как только потребовался диплом, возникли сложности. Из-за этой неточности он мог остаться без работы. Ситуация дошла до суда.

- Суд пришел к выводу, что в указанной фамилии в документах имеются расхождения, и дипломы не подтверждают полученное образования, - пояснили в пресс-службе Кировского районного суда города Иркутска.

Суд разобрался в тонкостях русского языка и оставил Ковалева дипломированным специалистом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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