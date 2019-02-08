СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-08T12:14:33+03:00

Ковалёв или Ковалев: Суд помог расставить все точки над «Ё» жителю Иркутска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Житель Иркутской области по фамилии Ковалёв обратился в иркутский суд, чтобы доказать права на собственные дипломы. В 80-е годы прошлого века он окончил институт физической культуры и Академию МВД СССР. Но в дипломах фамилия была написана через букву «Е», как было указано в старом советском паспорте. Но в 2014 году мужчина получил новый паспорт, где значился уже как Ковалёв.

Казалось бы, ерунда! Но как только потребовался диплом, возникли сложности. Из-за этой неточности он мог остаться без работы. Ситуация дошла до суда.

- Суд пришел к выводу, что в указанной фамилии в документах имеются расхождения, и дипломы не подтверждают полученное образования, - пояснили в пресс-службе Кировского районного суда города Иркутска.

Суд разобрался в тонкостях русского языка и оставил Ковалева дипломированным специалистом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фильм об Александре Солженицыне покажут в краеведческом музее Иркутска 14 февраля. Выход картины приурочен к 100-летию писателя. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU