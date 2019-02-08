Супруги-наркоторговцы из Иркутска получили по 9 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-08T12:25:41+03:00

Также им назначены штрафы в 120 и 300 тысяч рублей

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Еще одним каналом сбыта наркотиков стало меньше. Свердловский районный суд областного центра вынес приговор трем участникам группы наркоторговцев. Супружеская пара из Иркутска под руководством 30-летнего жителя Шелехова почти год продавала запрещенные вещества.

Сыщики выяснили, что 27-летний муж и его 26-летняя жена делали закладки в разных районах Иркутска. Сбытчики тщательно маскировались и имели четкое разделение ролей. Каждый из них выполнял отведенную ему функцию. При обыске автомобиля лидера банды полицейские изъяли около 3 килограммов синтетических наркотиков. После чего на следующий день с поличным взяли и его подельников, которые собирались продать еще 3 кг запрещенных веществ.

- Вердиктом присяжных супругов признали виновными, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Их приговорили к 9 годам лишения свободы в колониях общего и строго режима, а также штрафов на 120 и 300 тысяч рублей.

30-летний житель Шелехова, как лидер наркосбытчиков получил 12 лет колонии строго режима и штраф в 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU