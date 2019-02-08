Фестиваль детского творчества «Жемчужина Братска-2019» стартует 12 февраля

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-08T12:19:36+03:00

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Торжественное открытие XVII городского фестиваля детского творчества «Жемчужина Братска — 2019» состоится 12 февраля.

В его рамках наряду с отборочными турами, которые традиционно проходят с марта по май, ожидается обширная концертная программа: праздники танца, театра, песни и творчества. В художественном выставочном зале и музее истории Братскгэсстроя состоятся выставки лучших работ изобразительного и декоративно-прикладного искусств. Также приглашенные члены жюри проведут мастер-классы для юных братчан и их педагогов.

В фестивале ежегодно принимают участие около трех тысяч жителей северной столицы региона. В этом году конкурс включает 14 номинаций. В их числе инструментальное, оркестровое, вокальное, театральное, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, академическое и фольклорное хоровое исполнительство, художественное чтение, поэзия, проза, журналистика.

В жюри фестиваля войдут авторитетные деятели культуры и образования не только Братска, но и ряда других сибирских городов.

Завершится фестиваль 1 июня гала-концертом, награждением дипломантов и победителей.

За 17 лет своего существования «Жемчужина Братска» стала визитной карточкой северной столицы Иркутской области. Она является стартовой площадкой для дальнейшего успешного продвижения талантливой молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU