2019-02-08T12:54:53+03:00
Общество

Переход на цифровое телевидение: малоимущим семьям Иркутской области помогут прибрести ТВ-приставки

Для этого нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства
Олег ФЕДОРОВ
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Переход на цифровое телевидение: малоимущим семьям Иркутской области помогут приобрести ТВ-приставки.Переход на цифровое телевидение: малоимущим семьям Иркутской области помогут приобрести ТВ-приставки.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В 2019 году Россия окончательно переходит с аналогового телевидения на цифровое. В Приангарье реформу запустят с 3 июня. Что она предполагает в двух словах? Старые телевизоры не смогут принимать сигнал. Их придется заменять либо современными моделями, либо приобретать специальное оборудование – приставки. Но не всем жителям региона это по карману. Малоимущим семьям обещают помочь в решении вопроса.

- Для этого необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства или в Единый информационный центр «Российской телевизионной радиовещательной сети»,- заявил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Также с этими вопросами жители могут обращаться на горячую линию министерства социального развития, опеки и попечительства. Переход на цифровое вещание станет возможным благодаря федеральной программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации в 2009-2018 годах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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