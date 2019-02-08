2019-02-08T13:40:51+03:00
Общество

МЧС предупреждает: с 9 по 11 февраля в Иркутской области до -45

В северных территориях до -47
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС предупреждает: с 9 по 11 февраля в Иркутской области до -45.МЧС предупреждает: с 9 по 11 февраля в Иркутской области до -45.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Придется еще померзнуть. Холода не спешат покидать Иркутскую область. Метеорологи дали неутешительный прогноз. Аномально низкие температуры продлятся с 9 по 11 февраля. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по области будет до -40,-45, а местами, в северных районах области и вовсе до -47!

- В Иркутске с 9 по 11 февраля столбик термометра покажет на 9-11 градусов меньше климатической нормы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – По озеру Байкал 9 и 10 февраля ожидается до-36..

Спасатели рекомендуют туристам отменить дальние переходы и переждать непогоду в безопасном месте. В МЧС призывают жителей Иркутской области не оставлять детей одних и следить за электроприборами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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