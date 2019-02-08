Нападающий «Байкал-Энергии» Владислав Кузнецов сыграет за сборную России на Универсиаде 2019

СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-08T14:12:39+03:00

Болеть за нашего хоккеиста будем с 1 по 10 марта

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Болеем за наших! Форвард иркутской «Байкал-Энергии» Владислав Кузнецов попал в состав сборной России для участия во Всемирной зимней универсиаде 2019 в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе бело-синих. Всего в составе национальной дружины 16 хоккеистов.

Напомним, сборная России на соревнованиях в Красноярске будет сформирована из студентов очной или заочной формы обучения. При этом все участники Универсиады должны быть в возрасте до 25 лет включительно. 22-летний Владислав Кузнецов сейчас учится в Ульяновском государственном университете и готовится стать специалистом по адаптивной физической культуре.

Добавим, что мужской турнир по хоккею с мячом, который будет представлен на Всемирных студенческих играх впервые, пройдёт с 1 по 10 марта. Кроме сборной России участие в нем примут команды Швеции, Норвегии, Казахстана, Финляндии и Белоруссии, которая заменила отказавшуюся сборную Китая.

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ИСТОЧНИК KP.RU