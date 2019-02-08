2019-02-08T14:31:42+03:00
Общество

Прокуратура признала незаконным «сбор денег» со школьников в Усть-Илимске

На директора школы №17 возбуждено административное дело
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Прокуратура признала незаконным «сбор денег» со школьников в Усть-Илимске. Фото: соцсети.Прокуратура признала незаконным «сбор денег» со школьников в Усть-Илимске. Фото: соцсети.
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Стали известны результаты проверки инцидента в школе №17 города Усть-Илимска. Фотографии, на которых ученики столпились у турникета якобы из-за того, что их родители не оплатили обслуживание пропускных карт, стала поводом для разбирательства.

- Поступила информация о том, что срыва образовательного процесса не было, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Однако выяснилось, что около 40 детей все же не попали на занятия вовремя.

По мнению проверяющих, это нарушило права учащихся и федеральный закон об образовании. На директора учреждения возбудили административное дело, его уже направили в мировой суд.

Напомним, что о случившемся стало известно из социальных сетей, на фотографии размещенной одним из очевидцев, в фойе учебного заведения перед турникетом скопилась толпа учеников. В городской администрации заявляли, что это было связано с проверкой карт на работоспособность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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