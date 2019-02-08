СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-08T14:58:03+03:00

Ни трактора, ни денег: 45-летний житель села под Иркутском, перевел мошеннику 80 тысяч рублей за покупку техники. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. В полицию за помощью обратился 45-летний мужчина из поселка Ангарские хутора. Он рассказал сыщикам, что хотел купить трактор через Интернет, на одном из сайтов посвященных купле-продаже увидел заманчивое объявление, которое заинтересовало его. Несмотря на то, что сельчанин многократно видел истории о подобных схемах обмана, лжепродавец, смог убедить его в честности сделки, показав ему подложные документы.

- Потерпевший перевел 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После чего телефон афериста стал недоступен.

Проводится доследственная проверка. Сыщики выясняют все детали случившегося и устанавливают личность мошенника.

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ИСТОЧНИК KP.RU