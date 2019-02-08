Почти 500 частных домов с газовыми плитами проверили в Иркутске
В Иркутске прошла декада пожарной безопасности. Особое внимание уделили домам с газовым оборудованием. За это время проверяющие обошли 475 частных домов, чтобы убедиться в целостности и исправности сетей. Жителям Иркутска напомнили о правилах использования бытового газа и действиях в экстренных ситуациях.
- Было проинструктировано более 5 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – С помощью специальных устройств проверили герметичность оборудования. Нарушений не выявлено.
Среди жителей Иркутска распространили памятки и листовки о технике безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU