СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-08T15:30:59+03:00

Почти 500 частных домов с газовыми плитами проверили в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Проинструктировали более 5 тысяч человек

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В Иркутске прошла декада пожарной безопасности. Особое внимание уделили домам с газовым оборудованием. За это время проверяющие обошли 475 частных домов, чтобы убедиться в целостности и исправности сетей. Жителям Иркутска напомнили о правилах использования бытового газа и действиях в экстренных ситуациях.

- Было проинструктировано более 5 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – С помощью специальных устройств проверили герметичность оборудования. Нарушений не выявлено.

Среди жителей Иркутска распространили памятки и листовки о технике безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU