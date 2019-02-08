СЕГОДНЯ 16:05 2019-02-08T16:05:15+03:00

Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019: школы Ангарска закрыли на карантин до 15 февраля. Фото: Гульнара АХМАДУЛЛИНА

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Все школы Ангарского городского округа закрывают на карантин с 9 по 15 февраля. Приказ об этом был подписан сегодня днем 8 февраля.

– Учебный процесс приостановлен на 8 дней, - сообщили в пресс-службе администрации Ангарска. – Карантин введен на основании решения местного отдела Роспотребнадзора.

По данным санитарных врачей, на территории округа продолжает увеличиваться число заболевших. С 1 по 7 февраля за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа уже обратилось 3592 человека, из которых 2694 - дети. Только за текущую неделю эпидпорог был превышен на 34%. Врачи отмечают рост числа заразившихся всех возрастов.

Наверстывать упущенные школьные часы не придется. На время вынужденных каникул, учителя будут заниматься дистанционно, задания для учеников будут отправлять через мессенджеры и по электронной почте.

Напомним, что ранее карантин продлили до 13 февраля в школах Иркутска и до 12 февраля в Иркутском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU