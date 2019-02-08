2019-02-08T16:05:15+03:00
Здоровье

Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019: школы Ангарска закрыли на карантин до 15 февраля

Занятия в Ангарском городском округе приостановили на 8 дней
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019: школы Ангарска закрыли на карантин до 15 февраля.Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019: школы Ангарска закрыли на карантин до 15 февраля.Фото: Гульнара АХМАДУЛЛИНА
Изменить размер текста:

Все школы Ангарского городского округа закрывают на карантин с 9 по 15 февраля. Приказ об этом был подписан сегодня днем 8 февраля.

– Учебный процесс приостановлен на 8 дней, - сообщили в пресс-службе администрации Ангарска. – Карантин введен на основании решения местного отдела Роспотребнадзора.

По данным санитарных врачей, на территории округа продолжает увеличиваться число заболевших. С 1 по 7 февраля за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа уже обратилось 3592 человека, из которых 2694 - дети. Только за текущую неделю эпидпорог был превышен на 34%. Врачи отмечают рост числа заразившихся всех возрастов.

Наверстывать упущенные школьные часы не придется. На время вынужденных каникул, учителя будут заниматься дистанционно, задания для учеников будут отправлять через мессенджеры и по электронной почте.

Напомним, что ранее карантин продлили до 13 февраля в школах Иркутска и до 12 февраля в Иркутском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти 500 частных домов с газовыми плитами проверили в Иркутске
Ни трактора, ни денег: 45-летний житель села под Иркутском перевел мошеннику 80 тысяч рублей за покупку техники
Прокуратура признала незаконным «сбор денег» со школьников в Усть-Илимске
Нападающий «Байкал-Энергии» Владислав Кузнецов сыграет за сборную России на Универсиаде 2019
МЧС предупреждает: с 9 по 11 февраля в Иркутской области до -45
Переход на цифровое телевидение: малоимущим семьям Иркутской области помогут прибрести ТВ-приставки
С 11 по 13 февраля романтический конкурс:«Подари свое сердце Комсомолке»
Фестиваль детского творчества «Жемчужина Братска-2019» стартует 12 февраля
Супруги-наркоторговцы из Иркутска получили по 9 лет лишения свободы
Ковалёв или Ковалев: Суд помог расставить все точки над «Ё» жителю Иркутска
В 2018 году число сибирских пользователей портала Госуслуг превысило 8,7 миллионов
Приревновала бывшего: жительница Иркутской области проведет 2 года в колонии за брошенную в соперницу бутылку