2019-02-09T04:39:51+03:00
Спорт

Иркутяне отправятся на первый в истории зимний чемпионат мира по легкой атлетике среди слабослышащих

Три спортсмена представят Россию и поборются за медали
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Иркутяне отправятся на первый в истории зимний чемпионат мира по легкой атлетике среди слабослышащих.Иркутяне отправятся на первый в истории зимний чемпионат мира по легкой атлетике среди слабослышащих.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Иркутские спортсмены в марте 2019 года отправятся на первый в истории зимний чемпионат мира по легкой атлетике среди глухих, который пройдет с 13 по 18 число в эстонском Таллине.

Такую возможность получили Мария Нечаева, Екатерина Никифорова и Максим Куликов. Все благодаря удачному выступлению на российском чемпионате, который проходил с 4 по 7 февраля в Тюмени.

- Среди женщин в прыжке с шестом весь пьедестал заняли воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец», - рассказали в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. - Золотую медаль завоевала Мария Нечаева с результатом 3 метра 30 сантиметров. Серебряную награду выиграла Виктория Вохмянина, показавшая результат 3 метра 20 сантиметров. Бронзу получила Анастасия Лаптева, ее результат – 2 метра 80 сантиметров.

Максим Куликов завоевал золотую медаль в беге на 60 метров. Екатерина Никифорова стала второй среди женщин в этой же дисциплине.

По итогам чемпионата России по легкой атлетике сборная Иркутской области заняла третье место в общекомандных соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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