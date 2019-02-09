СЕГОДНЯ 05:03 2019-02-09T05:05:32+03:00

Пожар в ремонтных боксах в Бодайбо: причины возгорания устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пострадавших и погибших нет

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Сегодня ночью, в 3:50 произошло возгорание в ремонтных боксах старательной артели «Витим». На место выехали спасатели.

- Площадь пожара составляла 600 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Во время тушения пожара из здания было эвакуировано 10 единиц техники.

В 5:41 пожар был локализован. На месте продолжают работать 13 человек личного состава и 4 единицы техники. Пострадавших и погибших нет. На данный момент причина возгорания не установлена. Дознаватели МЧС проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU