2019-02-09T05:05:32+03:00
Происшествия

Пожар в ремонтных боксах в Бодайбо: причины возгорания устанавливаются

Пострадавших и погибших нет
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Пожар в ремонтных боксах в Бодайбо: причины возгорания устанавливаются.Пожар в ремонтных боксах в Бодайбо: причины возгорания устанавливаются.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Сегодня ночью, в 3:50 произошло возгорание в ремонтных боксах старательной артели «Витим». На место выехали спасатели.

- Площадь пожара составляла 600 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Во время тушения пожара из здания было эвакуировано 10 единиц техники.

В 5:41 пожар был локализован. На месте продолжают работать 13 человек личного состава и 4 единицы техники. Пострадавших и погибших нет. На данный момент причина возгорания не установлена. Дознаватели МЧС проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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