СЕГОДНЯ 05:43 2019-02-09T05:43:36+03:00

В Ольхонском районе сотрудники полиции поймали водителя, незаконно перевозившего пассажиров. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Сотрудники полиции отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» продолжают проводить проверки на дорогах на обслуживаемой территории, осуществляют контроль пассажирских перевозок.

- Основной задачей мероприятий является принятие профилактических мер к обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусным транспортом, приведение деятельности перевозчиков в соответствие требованиям законодательства, а также обеспечение безопасности дорожного движения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Накануне в ходе рейда на 74 километре автодороги «Баяндай-Еланцы-Хужир» в районе села Еланцы сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус, который следовал по маршруту с паромной переправы острова Ольхон в город Иркутск.

Оказалось, что у водителя нет государственной регистрации, он перевозил пассажиров в качестве индивидуального предпринимателя.

По данному факту в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Данная статья предусматривает штраф от 500 до 2000 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/690875" frameborder="0"></iframe> В Ольхонском районе сотрудники полиции поймали водителя, незаконно перевозившего пассажиров.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU