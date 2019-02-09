В Ольхонском районе сотрудники полиции поймали водителя, незаконно перевозившего пассажиров
Сотрудники полиции отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» продолжают проводить проверки на дорогах на обслуживаемой территории, осуществляют контроль пассажирских перевозок.
- Основной задачей мероприятий является принятие профилактических мер к обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусным транспортом, приведение деятельности перевозчиков в соответствие требованиям законодательства, а также обеспечение безопасности дорожного движения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Накануне в ходе рейда на 74 километре автодороги «Баяндай-Еланцы-Хужир» в районе села Еланцы сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус, который следовал по маршруту с паромной переправы острова Ольхон в город Иркутск.
Оказалось, что у водителя нет государственной регистрации, он перевозил пассажиров в качестве индивидуального предпринимателя.
По данному факту в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Данная статья предусматривает штраф от 500 до 2000 рублей.
В Ольхонском районе сотрудники полиции поймали водителя, незаконно перевозившего пассажиров.ГУ МВД по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU