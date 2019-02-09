СЕГОДНЯ 06:45 2019-02-09T06:46:31+03:00

В Октябрьском районе Улан-Удэ женщина погибла во время пожара. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В ночь, с 7 на 8 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло возгорание жилого брусового дома в 101 микрорайоне.

О пожаре сообщили очевидцы. На момент прибытия спасателей дом горел полностью. Из огня удалось самостоятельно выбраться мужчине. Он получил отравление продуктами горения средней тяжести. Пожарным потребовалось 48 минут на ликвидацию пожара. В ходе разборки и проливки места под обломками внутри дома было обнаружено тело женщины, хозяйки дома.

- Очаг пожара находился внутри дома, - рассказал начальник отделения дознания ОНДПР г. Улан-Удэ подполковник внутренней службы Денис Ситников. -На данный момент проводится проверка, выясняются обстоятельства пожара. На месте работают дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета.

В результате ЧП дом выгорел изнутри, сгорела крыша, веранда на общей площади 60 квадратных метров. Также произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. Всего в тушении пожара принимали участие 5 единиц техники и 11 человек личного состава. По предварительной версии причиной возгорание стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU