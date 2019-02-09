СЕГОДНЯ 07:36 2019-02-09T07:36:55+03:00

Иркутский суд не удовлетворил апелляцию директора строительной фирмы в Иркутске.

Женщине предстоит отсидеть 9 лет в колонии

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Директор строительной фирмы обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Пользуясь своим служебным положением в период с ноября 2013 года по июль 2016 года самостоятельно и с помощью подчиненных работников женщина заключала договоры подряда с гражданами.

Согласно договору компания обязалась осуществить строительство индивидуальных жилых домов на земельных участках, а заказчики должны были оплатить услуги подряда. Только вот женщина не собиралась выполнять свои обещания.

- Будучи обманутыми, граждане внесли в кассы и на банковские счета строительной организации оплату по договорам на общую сумму более 176 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Потерпевших было не мало, 150 человек. Материалы уголовного дела составляют более 100 томов.

Кировский районный суд признал виновной в совершении преступления руководительницу фирмы и приговорил ее к 9 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Иркутского областного суда оставила апелляционные жалобы по данному делу без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU