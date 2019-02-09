Полицейские проверили рынок в Ленинском районе: гражданина Таджикистана поместили в спецприемник

СЕГОДНЯ 08:36 2019-02-09T08:36:01+03:00

У 9 человек выявили нарушения режима пребывания в России

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Полицейские отделения по вопросам миграции и уголовного розыска проверили стихийные рынки Ленинского района Иркутска в целях пресечь нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства.

- В ходе оперативно-профилактической операции «Нелегал» полицейские выявляют нарушения режима проживания иностранцев и осуществления трудовой деятельности без патента, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В результате рейдов на рынках, расположенных на улицах Олега Кошевого и Толевой города Иркутска проверено порядка 40 иностранных граждан из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Китая и Индии.

В итоге к административной деятельности за трудоустройства без патента привлекали 12 человек. Еще у девятерых обнаружены нарушения режима пребывания в России.

В специальный приемник поместили гражданина республики Таджикистан. У него отсутствовали документы, подтверждающие право на нахождение в стране. Полицейские подготовили материалы дела и направили в суд для принятия решения о его выдворении.

ИСТОЧНИК KP.RU