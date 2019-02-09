2019-02-09T09:58:11+03:00
Недвижимость

В Саянске перестали вывозить мусор из-за холодов

Региональный оператор обещает восстановить работы, как только потеплеет
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Саянске перестали вывозить мусор из-за холодов.В Саянске перестали вывозить мусор из-за холодов.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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Завалы мусора беспокоят жителей Саянска. Дело в том, что уже пару дней в городе не вывозят отходы. Виной этому – аномальный мороз. Вчера, 8 февраля Администрация Саянска опубликовала письмо регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск». Оказалось, что гидравлические подъемники мусоровозов могут работать лишь при температуре не ниже минус 33 градусов. А в Саянске, да и на всей территории Приангарья уже неделю держится температура ниже минус 35. В ночное время доходит до минус сорока.

Региональный оператор обещает восстановить график оказания услуг после повышения температуры до допустимой нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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