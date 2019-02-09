«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла архангельский «Водник»

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-09T10:08:40+03:00

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Важная победа перед плей-офф. Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» в очередном домашнем матче Суперлиги обыграли архангельский «Водник» со счетом 5:2.

Счет в матче бело-синие открыли уже на 2-й минуте матча. Вперед иркутян вывел точный удар Павла Дубовика. Вскоре Павел оформил дубль, четко реализовав 12-метровый удар. После этого гости размочили счет благодаря голу своего лидера Евгения Дергаева, который недавно стал чемпионом мира в составе сборной России. Но последнее слово в первом тайме осталось за нашими парнями. Третий мяч в ворота «Водника» отправил форвард бело-синих Евгений Волгужев.

Во втором отрезке дубль оформил уже другой полузащитник иркутян – Антон Шевцов. Два его забитых мяча позволили бело-синим довести дело до победы. Все, на что хватило гостей, так это отыграть еще один гол. После этой победы, наша дружина закрепилась на 5-м месте в турнирной таблице.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет вновь на своем поле. 12 февраля в гости к нашей команде пожалует «Строитель» из Сыктывкара.

ИСТОЧНИК KP.RU