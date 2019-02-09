2019-02-09T10:59:23+03:00
Общество

Камеры в СИЗО-1 для несовершеннолетних переоборудуют в ближайшее время

Одно помещение уже готово и соответствует всем требованиям
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Камеры в СИЗО-1 для несовершеннолетних переоборудуют в ближайшее время.Камеры в СИЗО-1 для несовершеннолетних переоборудуют в ближайшее время.
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В СИЗО-1 города Иркутска ввели в эксплуатацию камеру с улучшенными материально-бытовыми условиями. В ближайшее время остальные помещения доведут до такого же состояния. А пока единственную оснащенную камеру посетили Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова, заместитель начальника ГУФСИН России по Иркутской области Александр Рудаков, начальник МСЧ-38 ФСИН России Андрей Лемешевский.

- Камера рассчитана на размещение трех подростков, она соответствует всем нормативно-правовым актам, - рассказал начальник СИЗО-1 Игорь Мокеев. – Помещение

оборудовано телевизором и холодильником, стандартные металлические кровати заменены деревянными, каждый подросток имеет в распоряжении собственную прикроватную тумбу. В камеру проведено горячее водоснабжение, санузел оснащен душем.

Стены разукрасили в успокаивающие цвета по рекомендациям психологов. В целях безопасности камеру оборудовали дуплексной связью с дежурным сотрудником и круглосуточным наблюдением.

Оставшиеся 13 камер отремонтируют и доведут до идеального состояние в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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