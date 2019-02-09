Камеры в СИЗО-1 для несовершеннолетних переоборудуют в ближайшее время
В СИЗО-1 города Иркутска ввели в эксплуатацию камеру с улучшенными материально-бытовыми условиями. В ближайшее время остальные помещения доведут до такого же состояния. А пока единственную оснащенную камеру посетили Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова, заместитель начальника ГУФСИН России по Иркутской области Александр Рудаков, начальник МСЧ-38 ФСИН России Андрей Лемешевский.
- Камера рассчитана на размещение трех подростков, она соответствует всем нормативно-правовым актам, - рассказал начальник СИЗО-1 Игорь Мокеев. – Помещение
оборудовано телевизором и холодильником, стандартные металлические кровати заменены деревянными, каждый подросток имеет в распоряжении собственную прикроватную тумбу. В камеру проведено горячее водоснабжение, санузел оснащен душем.
Стены разукрасили в успокаивающие цвета по рекомендациям психологов. В целях безопасности камеру оборудовали дуплексной связью с дежурным сотрудником и круглосуточным наблюдением.
Оставшиеся 13 камер отремонтируют и доведут до идеального состояние в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU