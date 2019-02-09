2019-02-09T11:42:00+03:00
Происшествия

Жительница Бурятии перевела почти 20 тысяч рублей лже специалисту по обслуживанию банкоматов

Девушка работала администратором в супермаркете и не заподозрила обмана
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Жительница Бурятии перевела почти 20 тысяч рублей лже специалисту по обслуживанию банкоматов.Жительница Бурятии перевела почти 20 тысяч рублей лже специалисту по обслуживанию банкоматов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Мухоршибирском районе Бурятии администратор одного из супермаркетов стала жертвой обманщика. Неизвестный мужчина позвонил в организацию и представился специалистом по обслуживанию банкоматов. Он попросил девушку перевести деньги на разные счета, пояснив, что это требуется для проверки установленного банкомата в магазине. Сотрудница супермаркета не заподозрила ничего и перевела нужную сумму.

Также жертвой мошенников недавно стала 64-летняя жительница Октябрьского района. Она разместила в интернете объявление о продаже шубы. Чуть позже ей позвонила предполагаемая покупательница и попросила сделать некоторые банковские операции. Так, пенсионерка потеряла 14, 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан сохранять бдительность при общении с незнакомыми людьми. Тем более, если дело касается переводов денежных средств. Следует перепроверить информацию прежде, чем перечислять деньги неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионер из Тулуна добился ежемесячной доплаты к пенсии только через суд
Камеры в СИЗО-1 для несовершеннолетних переоборудуют в ближайшее время
«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла архангельский «Водник»
В Саянске перестали вывозить мусор из-за холодов
Полицейские проверили рынок в Ленинском районе: гражданина Таджикистана поместили в спецприемник
Иркутский суд не удовлетворил апелляцию директора строительной фирмы в Иркутске
В Октябрьском районе Улан-Удэ женщина погибла во время пожара
В Ольхонском районе сотрудники полиции поймали водителя, незаконно перевозившего пассажиров
Пожар в ремонтных боксах в Бодайбо: причины возгорания устанавливаются
Иркутяне отправятся на первый в истории зимний чемпионат мира по легкой атлетике среди слабослышащих
Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019: школы Ангарска закрыли на карантин до 15 февраля
Почти 500 частных домов с газовыми плитами проверили в Иркутске
Ни трактора, ни денег: 45-летний житель села под Иркутском перевел мошеннику 80 тысяч рублей за покупку техники
Прокуратура признала незаконным «сбор денег» со школьников в Усть-Илимске
Нападающий «Байкал-Энергии» Владислав Кузнецов сыграет за сборную России на Универсиаде 2019
МЧС предупреждает: с 9 по 11 февраля в Иркутской области до -45
Переход на цифровое телевидение: малоимущим семьям Иркутской области помогут прибрести ТВ-приставки
С 11 по 13 февраля романтический конкурс:«Подари свое сердце Комсомолке»
Фестиваль детского творчества «Жемчужина Братска-2019» стартует 12 февраля
Супруги-наркоторговцы из Иркутска получили по 9 лет лишения свободы
Ковалёв или Ковалев: Суд помог расставить все точки над «Ё» жителю Иркутска
В 2018 году число сибирских пользователей портала Госуслуг превысило 8,7 миллионов
Приревновала бывшего: жительница Иркутской области проведет 2 года в колонии за брошенную в соперницу бутылку