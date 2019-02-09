Жительница Бурятии перевела почти 20 тысяч рублей лже специалисту по обслуживанию банкоматов

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-09T11:42:00+03:00

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В Мухоршибирском районе Бурятии администратор одного из супермаркетов стала жертвой обманщика. Неизвестный мужчина позвонил в организацию и представился специалистом по обслуживанию банкоматов. Он попросил девушку перевести деньги на разные счета, пояснив, что это требуется для проверки установленного банкомата в магазине. Сотрудница супермаркета не заподозрила ничего и перевела нужную сумму.

Также жертвой мошенников недавно стала 64-летняя жительница Октябрьского района. Она разместила в интернете объявление о продаже шубы. Чуть позже ей позвонила предполагаемая покупательница и попросила сделать некоторые банковские операции. Так, пенсионерка потеряла 14, 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан сохранять бдительность при общении с незнакомыми людьми. Тем более, если дело касается переводов денежных средств. Следует перепроверить информацию прежде, чем перечислять деньги неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU