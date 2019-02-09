СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-09T12:57:38+03:00

Пенсионер из Тулуна добился ежемесячной доплаты к пенсии только через суд. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пенсионный фонд не учел почти год трудового стажа мужчины

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В феврале 2018 года Пенсионный фонд не включил в общий страховой стаж пенсионера периоды его трудовой деятельности с 1 января 2017 года по 14 февраля 2018 года. Стоит отметить, что согласно сведениям в трудовой книжке, на момент назначения пенсии мужчина имел непрерывный трудовой стаж.

- В связи с недостаточным страховым стажем, учтенным при назначении пенсии, органами социальной защиты пенсионеру было отказано в назначении дополнительной ежемесячной денежной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 N 128-оз, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием включить в общий страховой стаж период длинною почти в год.

Тулунский городской суд отказал в удовлетворении иска, посчитав, что доводы прокурора не убедительны. По апелляционному постановлению Иркутский городской суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил требования прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU