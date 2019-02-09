2019-02-09T14:09:59+03:00
Досуг

Все на концерт: джаз эпохи 20 века сыграют в День святого Валентина в иркутской филармонии

Отличная возможность приятно провести вечер в компании второй половинки
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Все на концерт: джаз эпохи 20 века сыграют в День святого Валентина в иркутской филармонии.Все на концерт: джаз эпохи 20 века сыграют в День святого Валентина в иркутской филармонии.
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14 февраля в Иркутской областной филармонии пройдет концерт «Нью-Йорк. Огни большого города» из цикла «Музыкальные столицы мира».

- Программа погрузит всех присутствующих в атмосферу 20 века, - рассказали в пресс-службе филармонии. Зрители услышат мелодии зарождающегося джаза, отголоски которого слышны в творчестве Джорджа Гершвина. Ощущение, будто идешь по Бродвею.

В программе композиции из репертуара исполнителей 60-х, 70-х годов, таких как Пресли, Синатра, Стрейзанд. Их хиты исполнят местные музыканты.

Еще больше интересных и увлекательных мероприятий в городе Иркутске здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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