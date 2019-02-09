2019-02-09T16:01:30+03:00
Происшествия

Жителя Бурятии задержан за две кражи из садоводства

Следствие продолжается
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Жителя Бурятии задержан за две кражи из садоводства.Жителя Бурятии задержан за две кражи из садоводства.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полицейским в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в имущественных преступлениях.

- Установлена причастность 39-летнего жителя села Эрхирик к двум фактам краж из дачных домов в садовых товариществ Заиграевского района, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

В одном случае им похищено печное литье и инструменты, в другом – магнитофон и алюминиевый кабель. Общий ущерб составил около девяти тысяч рублей.

Оказалось, что мужчина до этого уже был судим. В октябре 2016 года он вышел на свободу из мест лишения, где отбывал наказание за кражу.

Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело. Преступник находится под стражей. Его причастность к аналогичным случаям проверяется. Следствие продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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