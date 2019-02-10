Еще одна победа: ХК «Ермак» дома обыграл красноярский «Сокол»

СЕГОДНЯ 04:20 2019-02-10T04:20:27+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» покинули последнее место в турнирной таблице ВХЛ, на своем льду обыграв красноярский «Сокол» со счетом 3:2.

В первом периоде «оранжевые» нанесли больше бросков по воротам соперника, но отличиться так и не смогли, впрочем, как и красноярцы. Счет был открыт только во втором отрезке. Вперед «Сокол» вывел Алексей Князев. Отыгрались ангарчане уже через две минуты, благодаря точному броску Никиты Короткова.

В начале третьего периода гости вновь вышли вперед после гола Дениса Шуракова. Сдаваться наши парни не собирались и вскоре вновь восстановили равновесие, красный свет за воротами соперника зажег Валерий Бочкарев. Ну а победную шайбу в ворота «Сокола» забросил Даниил Лапин.

Следующий матч «Ермак» проведет 11 февраля. На своем льду «оранжевые» скрестят клюшки с новокузнецким «Металлургом».

ИСТОЧНИК KP.RU