2019-02-10T06:35:21+03:00
Авто

ДТП в Тайшете: «Жигули» вылетели с моста, пробив ограждение

В причинах аварии разбираются полицейские
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Тайшете: «Жиугли» вылетели с моста, пробив ограждение. Фото: Тайшет 24ДТП в Тайшете: «Жиугли» вылетели с моста, пробив ограждение. Фото: Тайшет 24
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Крупная авария произошла поздним вечером, 8 февраля в Тайшете. Водитель «Жигулей» не справился с управлением на мосту и пробив ограждение, слетел на лед реки. Машина упала на крышу, а двери оказались заблокированными.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в салоне кроме водителя находились еще два пассажира. Выбраться им помогли прибывшие на место спасатели. По предварительной информации, после аварии пострадавших доставили в больницу.

Во всех причинах происшествия сейчас разбираются инспекторы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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