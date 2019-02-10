Ангарчанин отсудил 161 тысячу рублей за упавшее на автомобиль дерево

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-10T14:48:34+03:00

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Старое прогнувшее дерево упало на «Тойоту Короллу» жителя Ангарска в тот момент, когда он сам находился в салоне, проезжая по одной из центральных улиц города. Каким-то чудом ни сам хозяин седана, ни его пассажиры не пострадали.

А вот машина оказалась повреждена. Мужчина выяснил, что земля, на которой росло дерево, является муниципальной собственностью Ангарского городского округа. Владелец направил в местную администрацию претензию о возмещении ущерба, но получил отказ. После экспертизы выяснилось, что ремонт машины стоит 10 тысяч рублей. Чтобы не чинить ее за свой счет, ему пришлось обращаться в суд.

- По закону именно на администрацию АГО возложены обязанности по благоустройству территории муниципального образования и сохранности зеленых насаждений, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Поэтому иск владельца машины был удовлетворен.

Теперь администрации АГО предстоит выплатить ангарчанину 161 тысячу рублей причиненного ущерба. В эту сумму также включены судебные расходы на оплату услуг по оценке ущерба и услуг представителя, а также госпошлина.

ИСТОЧНИК KP.RU