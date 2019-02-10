СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-10T16:13:53+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: днем -20, по области до -30 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ночью в Приангарье местами будет до -45

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Морозные дни сочтены. По прогнозам синоптиков, холода должны отступить через пару суток. Но сегодня ночью, 11 февраля, в Иркутской области местами в западных, центральных и южных районах температура воздуха будет -40,-45.

Что касается Иркутска, то в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью подует переменный со скоростью до 5 м/с, днем станет юго-восточным 3-8 м/с. Температура в столице Приангарья ночью -32,-34, днём -18,-20.

- По области - переменная облачность, без осадков, в северных районах местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура по области ночью -30,-35, в пониженных формах рельефа -40,-45. Днем 11 февраля синоптики обещают -17,-22, местами -25,-30. В западных районах и горах Восточного Саяна при малооблачной погоде будет -12,-17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU