2019-02-10T16:13:53+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: днем -20, по области до -30

Ночью в Приангарье местами будет до -45
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: днем -20, по области до -30Прогноз погоды в Иркутске: днем -20, по области до -30Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Морозные дни сочтены. По прогнозам синоптиков, холода должны отступить через пару суток. Но сегодня ночью, 11 февраля, в Иркутской области местами в западных, центральных и южных районах температура воздуха будет -40,-45.

Что касается Иркутска, то в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью подует переменный со скоростью до 5 м/с, днем станет юго-восточным 3-8 м/с. Температура в столице Приангарья ночью -32,-34, днём -18,-20.

- По области - переменная облачность, без осадков, в северных районах местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура по области ночью -30,-35, в пониженных формах рельефа -40,-45. Днем 11 февраля синоптики обещают -17,-22, местами -25,-30. В западных районах и горах Восточного Саяна при малооблачной погоде будет -12,-17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отдал 1,5 миллиона рублей, а машину не получил: житель Иркутска попался на удочку мошенника, покупая внедорожник
Ангарчанин отсудил 161 тысячу рублей за упавшее на автомобиль дерево
Лишились лидера: полузащитник иркутского ФК «Зенит» Виталий Селецкий переходит в «Читу»
Река Ангара вышла из берегов, подтопив дорогу в садоводстве под Иркутском
ДТП в Тайшете: «Жигули» вылетели с моста, пробив ограждение
Еще одна победа: ХК «Ермак» дома обыграл красноярский «Сокол»
Жителя Бурятии задержан за две кражи из садоводства
Все на концерт: джаз эпохи 20 века сыграют в День святого Валентина в иркутской филармонии
Пенсионер из Тулуна добился ежемесячной доплаты к пенсии только через суд
Жительница Бурятии перевела почти 20 тысяч рублей лже специалисту по обслуживанию банкоматов
Камеры в СИЗО-1 для несовершеннолетних переоборудуют в ближайшее время
«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла архангельский «Водник»