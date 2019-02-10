Отдал 1,5 миллиона рублей, а машину не получил: житель Иркутска попался на удочку мошенника, покупая внедорожник
Цена, намного ниже рыночной привлекла внимание жителя Иркутска, когда он выбирал себе в Интренете новый автомобиль. Мужчина решил приобрести внедорожник премиум класса и сразу согласился встретиться с продавцом, чтобы посмотреть авто.
Оказалось, что продавцом оказался аферист. На встрече он показал покупателю автомобиль, который заранее взял у своего ничего не подозревающего знакомого, после чего вернул его законному владельцу.
После осмотра машины доверчивый покупатель согласился на покупку и сразу перевел лже-продавцу 1,5 миллиона рублей. Но за руль внедорожника так и не сел. На днях обманувший его аферист, который, к слову, так и не стал миллионером, услышал приговор суда.
- Ближайшие пять лет он проведет в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Октябрьского суда Иркутска.
ИСТОЧНИК KP.RU