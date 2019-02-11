2019-02-11T03:34:56+03:00
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Выставка московского художника Игоря Ширшкова откроется в Иркутске

В экспозиции - иллюстрации к книге «Сказки забытого раввина…»
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка московского художника Игоря Ширшкова откроется в Иркутске. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем.Выставка московского художника Игоря Ширшкова откроется в Иркутске. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем.
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В главном здании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва 14 февраля откроется выставка московского художника, архитектора и дизайнера Игоря Ширшкова. В экспозиции будут представлены иллюстрации к книге «Сказки забытого раввина. Этнокультурное наследие Соломона Бейлина: еврейский фольклор, авторская публицистика, воспоминания, рассказы».

Соломон Хаимович Бейлин – общественный раввин г. Иркутска с 1901 по 1917 год, незаслуженно забытый исследователь еврейского фольклора, писатель. В начале 30-х годов прошлого века его имя было забыто, его публикации увидели свет спустя 100 лет. В них отражено национально-культурное своеобразие иркутской еврейской общины начала прошлого столетия.

- Создание иллюстраций к книге – это всегда пространство для эксперимента художника, - отмечают в пресс-службе Иркутского художественного музея. - Учитывая фабулу, Игорь Ширшков создал самостоятельные произведения изобразительного искусства, играющие не меньшую роль, чем сам текст.

Вход на открытие – свободный, начало в 17.00. Выставка будет работать до 24 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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